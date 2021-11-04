СБУ перепросила за внесення актора Томусяка до "чорного списку"

СБУ та Мінкульт помилково внесли українського актора Валентина Томусяка до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Служба безпеки вибачилася перед актором та ініціювала його виключення з "чорного списку".

Після розголосу щодо включення Валентина Томусяка до "чорного списку" Мінкульту ми звернулися за коментарем до представників СБУ. У пресслужбі підтвердили, що сталася помилка.

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СБУ про Валентина Томусяка в "чорному списку"

СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання направили до Міністерства культури та інформаційної політики.

У пресслужбі пояснили, оскільки прізвище Валентина Томусяка було серед учасників знімальної групи, то його включили до "чорного списку". Однак після детального вивчення складу групи з'ясували, що даний громадянин не брав участі у зйомках.

СБУ перепрошує перед Валентином Томусяком,

– зазначили в пресслужбі.

Валентин Томусяк і "чорний список" Мінкульту: що відомо