Катерина зізналася, що зараз її сім'я переживає кошмар наяву. Ця ситуація просто приголомшила.

До теми Зірку "Кріпосної" випадково внесли в "чорний список" Мінкульту: актор вимагає вибачень

Реакція Катерини Тишкевич

Дружина Томусяка опублікувала фото, на якому показала скриншот трейлеру "Солнцепёк". На ньому видно актора, який трохи схожий на її чоловіка.

"А весь цей жах у нашій родині через актора, який дуже сумнівно, але схожий на мого чоловіка Валентина Томусяка. Але ж це не Валентин!", – написала Катерина.



Трейлер фільму "Солнцепёк" / Фото з фейсбуку Катерини Тишкевич

Також жінка зазначила, що вже звернулася до СБУ та Міністерства культури, щоб вони розібралися в ситуації, яка склалася. Наразі Валентин досі зазначений на деяких російських сайтах, як актор цього пропагандистського фільму. Однак Катерина запевняє, що це помилково.

Текст публікації Катерини Тишкевич:

На жаль, Валентин досі рахується на деяких російських сайтах, як актор цього (язик не повертається назвати це фільмом) болота. Хочу зазначити, що першою помітила "участь" Валіка в проєкті "Солнцепёк" Алла Самойленко, яка опублікувала допис. Лише завдяки колегам ми дізналися, що Валік помилково зазначений серед акторів цього проєкту. Звісно ж, одразу написали адміністрації сайту кінотеатру. Перевіривши інформацію, вони видалили Валіка зі списку. Алла також особисто дивилася фільм і підтвердила, що це помилка! Але процес запустили. Допис українського кастинг-директора та помилка сайту kino-teatr.ru є причиною нашого сьогоднішнього кошмару наяву.

Валентин Томусяк в "чорному списку" Мінкульту