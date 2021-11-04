Після розголосу щодо включення Валентина Томусяка до "чорного списку" Мінкульту ми звернулися за коментарем до представників СБУ. У пресслужбі підтвердили, що сталася помилка.
Читайте також Загрожує нацбезпеці: Максим Галкін потрапив у "чорний список" Мінкульту
СБУ про Валентина Томусяка в "чорному списку"
СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання направили до Міністерства культури та інформаційної політики.
У пресслужбі пояснили, оскільки прізвище Валентина Томусяка було серед учасників знімальної групи, то його включили до "чорного списку". Однак після детального вивчення складу групи з'ясували, що даний громадянин не брав участі у зйомках.
СБУ перепрошує перед Валентином Томусяком,
– зазначили в пресслужбі.
Валентин Томусяк і "чорний список" Мінкульту: що відомо
- 3 листопада Мінкульт додав у список осіб, які загрожують нацбезпеці України, 32 російських акторів.
- Причиною цього стало те, що артисти знімалися в пропагандистському фільмі країни-агресора "Солнцепёк", де ганебно описують події на Донбасі.
- У список випадково потрапив український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк.
- Чоловік зазначив, що це разюча новина для нього, адже він до цього російського проєкту не має жодного відношення.
- Ба більше, від початку війни Валентин не був у Росії та на окупованих територіях.
- Дружина Томусяка зазначала, що вони переживають "кошмар наяву" через цю ситуацію.
- Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ця помилка вкотре показала, що система потребує допрацювання.