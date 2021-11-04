Валентина Томусяка внесли до числа осіб, які загрожують національній безпеці України, бо він нібито знімався в пропагандистському російському фільмі "Солнцепёк". Ця ситуація обурила українського актора й він звернувся до влади, зазначивши, що сподівається, що це питання вирішиться якомога швидше.
До теми Зірку "Кріпосної" випадково внесли в "чорний список" Мінкульту: актор вимагає вибачень
Реакція Олександра Ткаченка
Міністр культури у своєму телеграмі зазначив, що вчора звернувся до Служби Безпеки України з проханням перевірити, як Томусяк потрапив у "чорний список".
Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання,
– наголосив Ткаченко.
Текст публікації Олександра Ткаченка:
Вчора звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують національній безпеці України.
Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання.
Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори.
Російські актори в "чорному списку" Мінкульту
- 3 листопада Мінкульт оновив список осіб, які загрожують національній безпеці України.
- До нього потрапили 32 російські актори, які знімалися в пропагандистському фільмі "Солнцепёк", де ганебно розповідаються події на Донбасі.
- Виявилося, що туди помилково потрапив український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк.
- Чоловік опублікував допис на особистій сторінці у фейсбуці, в якому зазначив, що така ситуація вразила його.
- Валентин чекає, що влада якомога швидше виправить цю помилку, яка впливає на його кар'єру та репутацію, і вибачиться.