После огласки о включении Валентина Томусяка в "черный список" Минкульта мы обратились за комментарием к представителям СБУ. В пресс-службе подтвердили, что произошла ошибка.

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СБУ про Валентина Томусяка в "черном списке"

СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление направили в Министерство культуры и информационной политики.

В пресс-службе пояснили, поскольку фамилия Валентина Томусяка была среди участников съемочной группы, то его включили в "черный список". Однако после детального изучения состава группы выяснили, что данный гражданин не участвовал в съемках.

СБУ извиняется перед Валентином Томусяком,

– отметили в пресс-службе.

Валентин Томусяк и "черный список" Минкульта: что известно