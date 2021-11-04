После огласки о включении Валентина Томусяка в "черный список" Минкульта мы обратились за комментарием к представителям СБУ. В пресс-службе подтвердили, что произошла ошибка.
Читайте также Угрожает нацбезопасности: Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта
СБУ про Валентина Томусяка в "черном списке"
СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление направили в Министерство культуры и информационной политики.
В пресс-службе пояснили, поскольку фамилия Валентина Томусяка была среди участников съемочной группы, то его включили в "черный список". Однако после детального изучения состава группы выяснили, что данный гражданин не участвовал в съемках.
СБУ извиняется перед Валентином Томусяком,
– отметили в пресс-службе.
Валентин Томусяк и "черный список" Минкульта: что известно
- 3 ноября Минкульт добавил в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, 32 российских актера.
- Причиной этого стало то, что артисты снимались в пропагандистском фильме страны-агрессора "Солнцепек", где позорно описывают события на Донбассе.
- В список случайно попал украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк.
- Мужчина отметил, что это поразительная новость для него, ведь он к этому российскому проекту не имеет никакого отношения.
- Более того, с начала войны Валентин не был в России и на оккупированных территориях.
- Жена Томусяка отмечала, что они переживают "кошмар наяву" из-за этой ситуации.
- Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что эта ошибка в очередной раз показала, что система нуждается в доработке.