СБУ прокоментувала вимогу Моргенштерна виключити його з "чорного списку"

Скандальний репер Моргенштерн подав позов до суду, де вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту. Та в СБУ наголосили, що існують переконливі аргументи, що пояснюють, чому артист повинен і надалі бути в переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.

Скандальний російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович) намагається оскаржити рішення СБУ. Раніше він потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. В ексклюзивному коментарі 24 каналу пресслужба Служби безпеки України відреагувала на позов одіозного артиста до Окружного адмінсуду Києва.

До теми Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту

СБУ прокоментувала позов Моргенштерна

СБУ пояснила, що мала достатні аргументи для того, щоб рекомендувати включити Моргенштерна до "чорного списку"

Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді,

– повідомила Служба безпеки.

Моргенштерн хоче в Україну

Раніше репер подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою виключити його з "чорного списку" Мінкульту.

Він також вимагає визнати лист СБУ з рекомендацією включити артиста до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, протиправним.

До того ж Моргенштерн просить скасувати наказ Мінкульту, яким репера внесли до "чорного списку".

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