Скандальний російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович) намагається оскаржити рішення СБУ. Раніше він потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. В ексклюзивному коментарі 24 каналу пресслужба Служби безпеки України відреагувала на позов одіозного артиста до Окружного адмінсуду Києва.
До теми Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту
СБУ прокоментувала позов Моргенштерна
СБУ пояснила, що мала достатні аргументи для того, щоб рекомендувати включити Моргенштерна до "чорного списку"
Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді,
– повідомила Служба безпеки.
Моргенштерн хоче в Україну
- Раніше репер подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою виключити його з "чорного списку" Мінкульту.
- Він також вимагає визнати лист СБУ з рекомендацією включити артиста до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, протиправним.
- До того ж Моргенштерн просить скасувати наказ Мінкульту, яким репера внесли до "чорного списку".
Російському реперові заборонили в'їзд до України: що про це відомо
- 29 квітня 2021 року скандального репера Моргенштерна внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Він емоційно відреагував на рішення в мережі.
- Згодом СБУ пояснила, що запропонувала внести репера в "чорний список" Мінкульту через пропаганду насильства та жорстокості. Ще одною причиною є поширення і вживання артистом наркотиків та психотропних речовин.
- Перед цим Моргенштерн заявляв, що скасовує заплановані концерти в українських містах – Києві, Харкові, Запоріжжі. Нібито тому, що "страшно їхати в Україну".
- Нагадаємо, в грудні 2019 року репер виступав в Одесі. Тоді жителі міста перебували в траурі за загиблими в коледжі. Моргенштерн зі сцени назвав це "йо**ною показухою", обуривши мережу.