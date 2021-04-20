Ексцентричний проросійський музикант Morgenshtern раніше проводив концерти в українських містах, які закінчувались скандалами. Однак цього разу, артист, який відомий своїми провокаційними вчинками та вмінням створювати ажіотаж навколо себе, розповів, що боїться давати концерти в Україні.

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На своїй прямій трансляції у Інстаграм, репер заявив, що йому страшно їхати в Україну, адже тут усі масові заходи переносяться й додав, що його злякали події, які стались в Одесі.



Репер Morgenshtern боїться їхати в Україну / Фото з відкритих джерел

Ймовірно, Morgenshtern згадав реакції людей на свій концерт, який він провів у цьому місті у 2019 році. Тоді в Одесі був офіційно оголошений День жалоби з приводу трагедії в Одеському коледжі. Артист ж зі сцени назвав трагедію "йо**ною показухою". Відео з обурливими словами репера швидко розлетілося мережею.

Раніше, Morgenshtern заявляв, що підтримує окупацію Криму й навіть виконував пісню з назвою "Путин – молодец", у якій вихваляв главу країни-агресора.