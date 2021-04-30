Днем раніше скандальний артист залишив в інстаграм-сторіз скриншот з українського онлайн-видання про те, що йому він потрапив у "чорний список" Мінкульту. На скриншоті він висловив співчуття, що концертів з ним в Україні не відбудеться.

До теми Morgenshtern загримів у перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України

Про концерти Morgenshtern в Україні було оголошено ще в грудні 2020 року. Виступи були заплановані на на червень 2021 року.

Він повинен був приїхати у три міста:

Київ – 3 червня;

Харків – 4 червня;

Запоріжжя – 6 червня.

Реакція Morgenshtern на "чорний список" Мінкульту

Згодом він написав текст у ще одному інстаграм-сторіз, де зазначив, що українські фанати – найвідданіші, а українці з росіянами – брати.

Україно, я вас обожнюю! Завжди і всюди про це говорив і буду говорити… Сподіваюся, важливі дядьки у піджаках одумаються і ми з вами раз**бемо стадіон. На**й політику. Ми брати,

– написав він у своєму сторіз.



Morgenshtern внесли у перелік осіб, що загрожують Нацбезпеці України / Скриншот з "Новое Время"

Згодом мережа Instagram видалила це сторіз через "порушення умов користування".

"Видалили любовний пост про Україну", – написав Morgenshtern.



Сторіс Morgenshtern про Україну видалили в Instagram / Скриншот з інстаграм-сторіс Morgenshtern

Що відомо про скандал з Morgenshtern