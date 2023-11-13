Остаточно попрощався зі 47 ОМБр, – Сашко Положинський почав службу в новому підрозділі 

Днями лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, поділився новиною щодо своєї служби. Виявляється, артист перевівся в інший підрозділ.

До цього Положинський служив у 47-й ОМБр "Маґура". Він там "пройшов перші вишколи та вперше побував на фронті не як запрошений артист". Олександр навіть став командиром відділення. Проте зараз починає новий етап.

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Положинський почав службу в новому підрозділі

Співак зазначив, що його шлях з 47 ОМБр був дуже насичений. Він згадав про нові знайомства, здобуті військові навички та пісню, яку написав на передовій.

Минулого тижня я остаточно попрощався зі 47 ОМБр. Дякую своїм командирам, хлопцям і дівчатам, які були поруч. Для мене велика гордість і честь бути невеличкою частиною нашої спільної історії. Світла пам'ять полеглим! Я офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ. Сподіваюся продовжувати бути корисним тут. Готовий до виконання нових наказів та завдань,

– зазначив артист.

Сашко Положинський в ЗСУ: що відомо