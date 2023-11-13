До этого Положинский служил в 47-м ОМБр "Магура". Он там "прошёл первые обучения и впервые побывал на фронте не как приглашенный артист". Александр даже стал командиром отделения. Однако сейчас начинает новый этап.
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Положинский начал службу в новом подразделении
Певец отметил, что его путь из 47 ОМБр был очень насыщен. Он вспомнил о новых знакомствах, полученных военных навыках и песне, которую написал на передовой.
На прошлой неделе я окончательно распрощался с 47 ОМБр. Спасибо своим командирам, ребятам, которые были рядом. Для меня великая гордость и честь быть небольшой частью нашей общей истории. Светлая память павшим! Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач,
– отметил артист.
Саша Положинский в ВСУ: что известно
- В мае 2022 года артиста официально отнесли к военной службе в 47-й ОМБр "Магура".
- В первые месяцы великой войны Александр вместе с собратьями попал под обстрел, из-за которого сгорел автомобиль с вещами военных. К счастью, тогда все остались цели.
- Кроме того, музыкант проходил "боевое крещение обстрелами" когда был 10 дней на передовой.
- Саша Положинский делился, что хотел стать офицером, однако не смог из-за состояния здоровья
- После восьми месяцев службы его вывели из зоны боевых действий. Так, музыкант вернулся в Киев, где выполнял задания, полученные от руководства. В частности, он занимался материальным обеспечением бригады: "С февраля этого года я фактически находился только в дистанционной связи с родной бригадой, время от времени общаясь с собратьями и сестрами, помогая, по возможности, закрывать определенные материальные потребности".