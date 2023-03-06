Фронтмен гурту O.Torvald вже майже рік стоїть на захисті країни. Та попри все, він не хоче називати себе героєм. Але визначив тих захисників і зіркових колег, якими справді пишається, повідомляє 24 Канал.

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Женя Галич про героїв-колег

Даня (Салем, – 24 Канал) суперкрутий, Даня мій братик взагалі. Я за нього молюся, я пишаюся ним. Ми були разом в якийсь момент війни. Він крутий нереально. Він боєць, справжній чоловік. Він воює дуже крепко, я ним пишаюся, він герой однозначно,

– поділився музикант.

Женя Галич назвав й інших зіркових захисників – лідера гурту "Бумбокс", Івана Леньо з Kozak System, Олександра Ярмака та тих, хто залучений у "Культурний десант".

"Андрій Хливнюк просто брат. Саме такі люди своїм прикладом доводять, що можна збирати колосальні гроші. Він зібрав більше півмільйона доларів на ескадрильї PUNISHER, за допомогою якої зі своїми побратимами кошмарить русню. Це також приклад, він може не тільки організовувати всі ці збори, а й потужно служити, воювати".

"Є люди, які також потужно воюють. Це вокаліст гурту "Карна". Також дуже потужний воїн, і також багато робить з волонтерського боку. Ваня Леньо з гурту Kozak System, який тримав оборону Києва свого часу, а потім їздив у тур, зібрав багато грошей для українських військових. Саша Ярмак – потужний дронщик, класний військовий, дуже поважаю його. Саша Чемеров багато робить для "Культурного десанту". Коля Сєрга багато робить для культурного розвитку нашої країни. Поважаю кожного й дуже пишаюся ходити з ними по одній землі".



Салем, Мойсей, Ярмак, Сєрга, Чемеров / Фото з інстаграму "Культурного десанту"

Чому Сашко Положинський герой, а Женя – ні

Женя Галич також згадав про Сашка Положинського. Свого часу захисник висловився про те, що не вважає себе героєм, бо не зробив достатньо. Але рокер іншої думки про зіркового колегу.

Сашко Положинський герой для мене. Він своїм прикладом залучив до проходження військової служби, до захисту нашої країни безліч шанувальників. Він на своєму прикладі показав, що можна бути людиною у віці (Саня, вибач, я жартую), медійною персоною, але корисним у Збройних Силах.

"Я знаю, що він нещодавно повернувся з потужних навчань в іншій країні, він суперкрутий чувак. Я з ним нещодавно бачився, тому Сашко Положинський для мене однозначно герой".

Але сам Женя Галич себе героєм не вважає: "Я точно не вважаю себе героєм. Є набагато потужніші військові, потужніші рекси, бійці, які виробляють на службі таке. Я не настільки військовий, наскільки більшість моїх побратимів, які дуже професійно воюють. Я лише виконую їхні накази й допомагаю їм у цьому. Тому я не вважаю себе героєм".

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