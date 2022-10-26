В мене було хрещення обстрілами, – Сашко Положинський шокував розповіддю про бойовий досвід

Олександр Положинський розповів, чи мав бойове хрещення на фронті. Він зізнався, що не мав практики стрільби, але сам зазнавав обстрілів часто.

Український музикант та солдат ЗСУ Олександр Положинський розповів про досвід, який вже здобув під час війни. Він поділився, яким було його бойове хрещення.

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Олександр Положинський про "бойове хрещення"

Як такого, бойового хрещення в мене не було. В мене було хрещення обстрілами. Ми 10 днів були на передовій. Мені не вдавалося ні разу стріляти, але по мені стріляли багато разів. Не тільки по мені. По нас всіх. Нас обстрілювали з мінометів, обстрілювали з танків, ракети прилітали до нас,

– шокував музикант.

Колишній лідер гурту "Тартак" поділився, що його колег з іншої роти обстрілювали ще й літаки та гелікоптери. Але сам він ще не отримав хорошого бойового досвіду

"Але нам самим повоювати не вдалося, тому що нас тільки здалеку крили. Тільки хлопці з 2-ї роти нормально повоювали. А в мене є тільки досвід перебування під обстрілами, в мене є досвід копання укриття, в мене є досвід переховування в укриттях під час обстрілів, в мене є сумний досвід перенесення поранених і загиблих, але бойового досвіду поки що немає", – додав Олександр.



Олександр Положинський / Фото з інстаграму бійця

Нагадаємо, що музикант вже розповідав, як у перші місяці відчув на собі війну. Приблизно на початку червня він потрапив під обстріл, через який згорів автомобіль з речами військових.

Наразі Олександр Положинський проходить навчання. Він не рветься у бій з окупантами без достатніх знань, а прагне здобути досвід для того, щоб воювати.