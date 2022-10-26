Перша леді України Олена Зеленська нещодавно заснувала Фундацію. Дружина президента просуває свої ідеї в маси та просить бізнес долучитися до її ініціатив.

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Олена Зеленська про злочини Росії

Мене часто питають, що найстрашніше я бачила в Україні під час розв'язаної Росією війни. І моя відповідь, найстрашніше – щодня,

– почала своє звернення перша леді.

"Коли російська ракета вбиває родину з дітьми у Дніпрі та на уламках будинку плаче старий пес. Коли інша ракета вбиває дитячу лікарку-гематолога, залишаючи сиротою її сина. Коли дрон-камікадзе вбиває молоду сім'ю на шостому місяці вагітності. Коли хлопчика дістають з-під завалів будинку в Миколаєві, але, незважаючи на зусилля лікарів, він живе лише кілька годин. Я хочу, щоб світ побачив, які темні часи переживає європейська країна у 21 столітті через агресію сусідньої країни. Як Росія руйнує долі та все, до чого може дотягнутися", – розповіла Олена Зеленська про злочини країни-агресора.

У ролику також повідомляють, що російські обстріли зруйнували близько 300 навчальних закладів та 140 медичних закладів, а пошкоджені тисячі будівель.

Але з першого дня ми не просто переживаємо цю війну, ми діємо. Наші лікарні бомбардували, а ми вивозили дітей у безпечні країни. Наші дорослі та діти втрачають свої кінцівки, але ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Але війна додає щодня нових квестів. Тому я створила власний Фонд,

– поділилась Зеленська.

Перша леді закликала всіх людей, які мають вплив, долучитися до зборів у її Фундації, щоб відновлювати країну.

Олена Зеленська про Фундацію і найстрашніше у війні: відео

Що відомо про Фундацію Зеленської

Перша леді презентувала свою благодійну Фундацію 23 вересня у Нью-Йорку. Вона розповіла, що насамперед цей проєкт про людей та задля людей. Він має три напрямки:

гуманітарна допомога – кожен може звернутись та отримати її;

якісна та доступна медицина – для фізичного та ментального здоров'я;

освіта – для розвитку молоді.

Про свою Фундацію Олена Зеленська розповідає на різних заходах, виступах та в розмовах з першими леді країн.