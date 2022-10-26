Украинский музыкант и солдат ВСУ Александр Положинский рассказал об опыте, который уже получил во время войны. Он поделился, каково было его боевое крещение.

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Александр Положинский о "боевом крещении"

Как такового, боевого крещения у меня не было. У меня было крещение обстрелами. Мы 10 дней были на передовой. Мне не удавалось ни разу стрелять, но по мне стреляли много раз. Не только по мне. По нам всем. Нас обстреливали из минометов, обстреливали из танков, ракеты прилетали к нам,

– шокировал музыкант.

Бывший лидер группы "Тартак" поделился, что его коллег из другой роты обстреливали еще и самолеты и вертолеты. Но сам он еще не получил хорошего боевого опыта

"Но нам самим повоевать не удалось, потому что нас только издалека крыли. Только ребята из 2-й роты нормально повоевали. А у меня есть только опыт пребывания под обстрелами, у меня есть опыт копания укрытия, у меня есть опыт укрывательства под укрытиями под время обстрелов, у меня есть печальный опыт переноса раненых и погибших, но боевого опыта пока нет", – добавил Александр.



Александр Положинский / Фото с инстаграма бойца

Напомним, что музыкант уже рассказывал, как в первые месяцы ощутил войну. Приблизительно в начале июня он попал под обстрел, из-за которого сгорел автомобиль с вещами военных.

Сейчас Александр Положинский проходит обучение. Он не рвется в бой с оккупантами без достаточных знаний, а стремится получить опыт для того, чтобы воевать.