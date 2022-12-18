Бывший лидер группы Тартак сейчас находится в армии и не всегда имеет возможность и время следить за событиями в мире и стране. Однако немного посмотреть отбор на Евровидение в Украине он смог.

Интересно TVORCHI – все, что известно о победителе Нацотбора 2023

Что вам старозанудно сказать? Создалось впечатление, что Украина понемногу дорастает до уровня фестивалей "Червона Рута" 95-го, 97-го и 99 лет. Артисты, слышанные ранее, по моему мнению, выступили значительно слабее своих возможностей. Это и относительно самих песен, и относительно их представления,

– сказал Положинский.

Он добавил, что среди новых лиц в музыкальной индустрии открыл для себя 2Tone. Но он попросил не обращать внимания на его мнение, ведь "в современной музыке он не соображает и вообще "сбитый летчик".

"Мне еще и Stefania не нравится. А, вы и так не обращаете…" – иронически подытожил Александр.

Заметим, что фестиваль "Красная рута" впервые провели в 1989 году в Черновцах еще при оккупации Советского Союза. Тогда за ним внимательно следили работники КГБ, милиции и Компартии. Прошло более 30 лет, а фестиваль до сих пор считают не просто культурным событием, а весомым прогрессом украинцев в обретении независимости Украинского государства. Его проводили в разных регионах страны с 1989 по 2017 годы. В 95-м, 97-м и 99-м, как отметил Положинский, он проходил в Крыму, Харькове и Днепре соответственно. Поэтому непонятно, похвалил ли своим комментарием Александр конкурсантов, или иронически унизил.

В комментариях подписчики поддержали артиста и подбодрили, что он до сих пор для них является образцом, а не "сбитым летчиком". Похожего мнения придержался и продюсер Игорь Кондратюк, который отметил, что отбор его разочаровал, потому что он не доволен уровнем конкурсных песен и среди них он сразу не видел хита.

Следует напомнить, что в отборе Евровидения-2023 в Украине победила группа TVORCHI с песней Heart of Steal и собрал больше всего баллов от судей и зрителей – 19. Они поедут представлять Украину в Ливерпуль в мае 2023 года, который будет проходить от имени Украины. Ведь в прошлом году победу на конкурсе одержала группа Kalush Orchestra.

Важно: что говорят о победе группы TVORCHI украинские артисты да судьи отбора – Тополь, Джамала и Юлия Санина, узнавайте по ссылкам.