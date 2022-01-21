Саша Пустовіт розповіла, чи подолала булімію після скандального розлучення
Джерело:інстаграм Саші Пустовіт
Українська інстаграм-блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо) розпочала новий етап життя після розлучення з Ігор Пустовітом. Зараз вона перебуває у стосунках та змогла побороти булімію, на яку страждала багато років.
Блогерка-мільйонниця розповіла, що змогла подолати хворобу за допомогою спеціалістів. Востаннє вона "зривалась" два місяці тому.
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Булімія – це пройдений страшний сон. Зараз я щаслива, спокійна. Без бажання "закрити очі на щось" та заїсти біль. Донедавна я багато працювала зі спеціалістами та зрозуміла, в чому проблема. За щасливим збігом обставин, мені вдалось вилізти з цього. Я набрала 5 кг і люблю себе, як ніколи,
– написала Саша Пустовіт в мережі.
Саша Пустовіт про булімію / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Що таке булімія?
Це психічний розлад харчової поведінки, що характеризується постійним відчуттям голоду та об'їдання, після яких людина намагається "очистити" організм за допомогою блювоти, проносних, сечогінних засобів, фізичних вправ.
Вона попросила усіх своїх шанувальниць звертатись за допомогою до експертів, тому що самостійно зупинити хворобу – дуже складно. Також вона зауважила, що всі історії, які є в мережі про неї та хворобу, варто "ділити на десять", натякаючи, що дехто перебільшив чи збрехав. Ймовірно, вона мала на увазі свого ексчоловіка Ігоря Пустовіта. Зокрема вона попросила не приписувати до теми булімії її нового хлопця – стоматолога Платона Тарнавського.
Саша Пустовіт про булімію / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
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Зокрема Саша Бо показала фотопорівняння власної фігури "до всіх стресових подій" і "після". У період між різним перебігом булімії вона втратила 10 кілограмів. Зараз вона повернулась до комфортних їй форм тіла.
Саша Пустовіт показала свою фігуру в різні періоди життя / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Що відомо про хворобу Саші Пустовіт
- Вперше про це підписники дізнались у вересні 2021 року, коли в мережі з'явилось скандальне відеоінтерв'ю Саші у Маші Єфросиніної. Там блогерка пояснила, чому у червні 2021 року подала на розлучення з Ігорем Пустовітом.
- Там зірка інстаграму зізналась про булімію та постійний стрес через подружнє життя. Вона заявляла про приниження та образи з боку чоловіка. А її ексчоловік нібито погрожував їй, що розповість усім про її хворобу, яку вона приховувала роками.
- Згодом Ігор Пустовіт прокоментував всі слова дружини, де назвав аб'юзером у шлюбі саме Саша, через що у чоловіка був стокгольмський синдром.
- Зараз в обох блогерів, схоже, налагоджене особисте життя. Саша Бо на скандальній вечірці засвітила бойфренда, а Ігоря Пустовіта певний час підозрювали у романі зі Софією Стужук.