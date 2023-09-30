Коля Сєрга та Мойсей Бондаренко створили "Культурний десант", який приїжджає співати та виступати для захисників. До нього долучилося вже багато українських артистів, але є й ті, які відмовляються їхати на фронт.

До слова Він допомагав нам, – Коля Сєрга назвав єдину людину з Росії, з якою спілкується

Тіна Кароль не виконує обіцянок

Раніше Коля Сєрга розповідав, що Тіна Кароль обіцяла приїхати, але за кілька днів до виступу відмовлялась. Учасник "десанту" Саша Чемеров підтвердив це. Артистка не тільки не приїжджала, але й не виконувала обіцянки.

Я знаю про цю ситуацію. Це був не один раз. Три чи чотири рази так було. І, окрім цього, було обіцяно якусь машину, яка не приїхала. Наскільки я знаю і розумію, Тіна просто боїться в принципі. Як я думаю собі, а її причину в неї треба спитати,

– висловився музикант.

Виявляється, що Тіна – не єдина така співачка. Від виступів на фронті морозився ще й Антон Велбой (Wellboy) та багато інших.

"Він морозився їхати, а потім, коли в нього наламалася його кар'єра, він почав прямо: "Візьміть мене із собою", але ми його вже не брали", – зауважив Саша Чемеров.

Інтерв'ю з Сашею Чемеровим: дивіться відео онлайн

Що казав Сєрга і як фани заступались за Кароль