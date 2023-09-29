Коля Сєрга прожив у Росії кілька років у дитинстві та ще кілька років у свідомому віці. Зараз він не підтримує зв'язок ні з ким у країні-терористці, крім однієї людини.

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З ким спілкується Коля Сєрга

Музикант не назвав імені цієї людини, але зауважив, що це мандрівник. За його словами, чоловік багато допоміг Україні.

У мене є тільки одна людина з Росії. Це мандрівник. Я не буду казати, як його звуть, це може бути небезпечно для нього. З самого початку повномасштабної війни він поїхав, отримав паспорт іншої держави, у нього була така можливість. Він допомагав нам, ризикуючи своїм життям,

– розповів Коля Сєрга.

Співак розповів, що коли його товариш ще був у Росії, то перепрошивав дрони на російські номери телефонів, які постійно то викидав, то купував нові.

"Там мегашпигунську операцію провернув. Після цього ще генератор купляв, передавав з Європи для польового госпіталю. Я з ним підтримую зв'язки, спілкуюся. Попри те, що він робить, працює і все, що завгодно готовий робити, у нього є почуття провини за те, частиною якої країни він є етнічно. Він пише тільки чи все добре, чи живі, чим можу допомогти. Це потужна людина, дуже свідома", – вважає Коля Сєрга.

Інтерв'ю з Колею Сєргою: дивіться відео онлайн

У Колі Сєрги також залишилися родичі в Росії – це сім'я його тітки, маминої сестри. Та з ними артист не підтримує зв'язку, адже вони підтримують війну. Тому, за словами музиканта, рідних людей в Росії в нього більше немає.

Зауважимо, в Андрія Хливнюка також залишився один "хороший росіянин", з яким музикант підтримує зв'язок. Це репер Noize MC (Іван Алексєєв). За словами лідера "Бумбоксу", він виявився "тверезим чоловіком", який одразу вирішив збирати кошти на допомогу країні.