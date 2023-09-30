Коля Серга и Моисей Бондаренко создали "Культурный десант", приезжающий петь и выступать для защитников. К нему присоединились уже многие украинские артисты, но есть и те, которые отказываются ехать на фронт.

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Тина Кароль не выполняет обещаний

Ранее Коля Серга рассказывал, что Тина Кароль обещала приехать, но за несколько дней до выступления отказывалась. Участник "десанта" Саша Чемеров подтвердил это. Артистка не только не приезжала, но и не выполняла обещания.

Я знаю об этой ситуации. Это был не раз. Три или четыре раза так было. И, кроме этого, была обещана какая-то не приехавшая машина. Насколько я знаю и понимаю, Тина просто боится в принципе. Как я думаю себе, а ее причину у нее нужно спросить,

– высказался музыкант.

Оказывается, что Тина – не единственная такая певица. От выступлений на фронте морозился еще и Антон Велбой (Wellboy) и многие другие.

"Он морозился ехать, а потом, когда у него наломалась его карьера, он начал прямо: "Возьмите меня с собой", но мы его уже не брали", – заметил Саша Чемеров.

Интервью с Сашей Чемеровым: смотрите видео онлайн

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