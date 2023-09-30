Коля Серга и Моисей Бондаренко создали "Культурный десант", приезжающий петь и выступать для защитников. К нему присоединились уже многие украинские артисты, но есть и те, которые отказываются ехать на фронт.
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Тина Кароль не выполняет обещаний
Ранее Коля Серга рассказывал, что Тина Кароль обещала приехать, но за несколько дней до выступления отказывалась. Участник "десанта" Саша Чемеров подтвердил это. Артистка не только не приезжала, но и не выполняла обещания.
Я знаю об этой ситуации. Это был не раз. Три или четыре раза так было. И, кроме этого, была обещана какая-то не приехавшая машина. Насколько я знаю и понимаю, Тина просто боится в принципе. Как я думаю себе, а ее причину у нее нужно спросить,
– высказался музыкант.
Оказывается, что Тина – не единственная такая певица. От выступлений на фронте морозился еще и Антон Велбой (Wellboy) и многие другие.
"Он морозился ехать, а потом, когда у него наломалась его карьера, он начал прямо: "Возьмите меня с собой", но мы его уже не брали", – заметил Саша Чемеров.
Интервью с Сашей Чемеровым: смотрите видео онлайн
Что говорил Серга и как фаны заступались за Кароль
- Месяц назад Коля Серга признавался, что многие артисты не хотят присоединяться к "Культурному десанту". Особенно это те, кто часто находится за границей. Также артист назвал Тину Кароль – она якобы обещает уехать, а через день-два "уезжает".
- "Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталям присоединится", – высказывался Сергей.
- Фан-база Тины Кароль возмутилась этими заявлениями и показала видео выступлений Тины Кароль перед защитниками. Они в защиту певицы высказались о том, что не обязательно ехать к бойцам вместе с "Культурным десантом". Тина вроде бы не разглашает это по вопросам безопасности.