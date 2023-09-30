Александр Чемеров откровенно высказался о бывших друзьях, избравших сторону России. Среди них – бывшая супруга лидера Quest Pistols Ирина Горбачева.

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Саша Чемеров об Ире Горбачевой

Горбачева родом из Мариуполя. Сначала она вроде бы осуждала войну, но впоследствии вернулась к стране-террористу и ходила на красные дорожки кинофестивалей и хвасталась российскими фильмами.

Для меня это был шок. Мы общались и дружили. Она сначала уехала из России, была в Грузии и помогала как могла. Но в какой-то момент она вернулась в РФ. Мы общались. Я говорил ей: "Нафига ты это делаешь? Ты не понимаешь, что тебя там укусят зомби, ты станешь такой же зомби, как они там все",

– вспомнил Александр.

Ирина оправдывалась тем, что у нее остались родные. Но музыкант прекратил с тех пор с ней общение.

"Не украинка она. Случилось так, как я и думал: она вкатилась в эту зомбопрограмму и стала зомби. Иметь украинский паспорт или родиться в Украине – не значит быть украинцем. Так же как иностранцы, которые изначально полномасштабного вторжения делают очень много. Их можно назвать украинцами", – считает Чемеров.

Напомним, Антон Савлепов и Ира Горбачева поженились в июле 2021 года. В апреле 2023 года солист Quest Pistols сообщил, что они разошлись, впоследствии это подтвердила и актриса.

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Как Юра Бардаш изменил и Чемерову, и стране

Алина Доротюк в разговоре иронически предположила, что в случае с Юрием Бардашем, нести ахинею предателю удается под действием определенных веществ. Но Саша Чемеров обратил внимание и на другое.

То, что он употребляет – это факт. Но не в том дело, в принципе. Там дело в деньгах. Он работает на ФСБ – это страшный изменник тупорылый, который меня изменил несколько раз и предал страну свою в конце. У многих людей он наворовал денег, так же как и у меня лично, очень большие деньги он украл и продолжает воровать даже сейчас,

– поделился артист.

Музыкант добавил, что не считает точно уместным говорить о похожих персонажах и тянуть их в инфопространство.

Что произошло с Бардашем