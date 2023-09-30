Александр Чемеров откровенно высказался о бывших друзьях, избравших сторону России. Среди них – бывшая супруга лидера Quest Pistols Ирина Горбачева.
К слову Это был не раз, – Саша Чемеров о Тине Кароль, которая отказалась поехать в военные
Саша Чемеров об Ире Горбачевой
Горбачева родом из Мариуполя. Сначала она вроде бы осуждала войну, но впоследствии вернулась к стране-террористу и ходила на красные дорожки кинофестивалей и хвасталась российскими фильмами.
Для меня это был шок. Мы общались и дружили. Она сначала уехала из России, была в Грузии и помогала как могла. Но в какой-то момент она вернулась в РФ. Мы общались. Я говорил ей: "Нафига ты это делаешь? Ты не понимаешь, что тебя там укусят зомби, ты станешь такой же зомби, как они там все",
– вспомнил Александр.
Ирина оправдывалась тем, что у нее остались родные. Но музыкант прекратил с тех пор с ней общение.
"Не украинка она. Случилось так, как я и думал: она вкатилась в эту зомбопрограмму и стала зомби. Иметь украинский паспорт или родиться в Украине – не значит быть украинцем. Так же как иностранцы, которые изначально полномасштабного вторжения делают очень много. Их можно назвать украинцами", – считает Чемеров.
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Как Юра Бардаш изменил и Чемерову, и стране
Алина Доротюк в разговоре иронически предположила, что в случае с Юрием Бардашем, нести ахинею предателю удается под действием определенных веществ. Но Саша Чемеров обратил внимание и на другое.
То, что он употребляет – это факт. Но не в том дело, в принципе. Там дело в деньгах. Он работает на ФСБ – это страшный изменник тупорылый, который меня изменил несколько раз и предал страну свою в конце. У многих людей он наворовал денег, так же как и у меня лично, очень большие деньги он украл и продолжает воровать даже сейчас,
– поделился артист.
Музыкант добавил, что не считает точно уместным говорить о похожих персонажах и тянуть их в инфопространство.
Что произошло с Бардашем
- Сначала продюсер сравнил Украину с нацистской Германией, а впоследствии вышел в прямой эфир, где говорил о "своевременной капитуляции", "один русский народ". Он отметился безумными заявлениями о Революции Достоинства и полномасштабном вторжении.
- Позже Бардаш уехал в Москву, где захотел получить русский паспорт и новое имя под наставничеством московской церкви. Сейчас продюсер при любом случае подыгрывает российской пропаганде.