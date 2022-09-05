3 вересня українська блогерка Саша Бо та лікар Платон Тарнавський одружилися. Новоспечена дружина розповіла про свої враження після весілля.

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Саша Бо розповіла про весілля

Наша love story почалась в далекому 2013.. Не знаю, наскільки правильно говорити, що це її логічне завершення. Швидше, початок чогось нового і спільного,

– зізналась Саша Бо.

Блогерка зізналась, що ще ніколи не відчувала себе такою щасливою й красивою зранку. Вона поділилась, що їхнє весілля було незвичним.

"Я ніколи не розуміла, як наречені можуть спати дві години перед весіллям, закінчуючи вирішувати організаційні питання, прокидатись о 5, щоб навести красу і відзняти її, а потім їхати на шлюб, церемонію і гуляти до ранку… Тепер зрозуміла. Це все на адреналіні. Мене дотепер тримає. В нас було простіше. Ми класно виспались, фото та відеографів просила не робити багато контенту, бо мені вистачить декількох кадрів".

Саша Бо також розповіла про курйоз, що трапився через її брендові туфлі. Вони розчарували зірку.

Окрім погоди було ще дещо не ідеальне – це мої туфлі Jimmy Choo, яким я так раділа, поки не вийшла з дому. Туфлі повністю покриті блискітками, і в тандемі з підкладкою сукні вони працювали як наждачка. Сукня просто прилипала до них і не можливо було зробити і декількох кроків,

– зізналась блогерка.

"Тому я досить швидко змінила туфлі на босоніжки. До сукні питань не було жодних, лише компліменти. Я обрала її з першого разу, але скинула декілька різних варіантів Платону, щоб почути його думку. Твердо вибрав лише цю і сказав, що жодна інша сукня не зможе передати мене так, як ця".

На весілля завітали діти від першого шлюбу Саші Бо. Наречені виконали перший танець під спів українського артиста LAUD.

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Фото та відео з весілля Саші Бо