3 сентября украинская блоггерша Саша Бо и врач Платон Тарнавский поженились. Новоиспеченная жена рассказала о своих впечатлениях после свадьбы.

К слову Саша Бо во второй раз вышла замуж: первые фото жениха и невесты

Саша Бо рассказала о свадьбе

Наша love story началась в далеком 2013 году. Не знаю, насколько правильно говорить, что это ее логическое завершение. Скорее, начало чего-то нового и общего,

– призналась Саша Бо.

Блогерша призналась, что еще никогда не чувствовала себя такой счастливой и красивой утром. Она поделилась, что их свадьба была необычной.

"Я никогда не понимала, как невесты могут спать два часа перед свадьбой, заканчивая решать организационные вопросы, просыпаться в пять, чтобы навести красоту и снять ее, а потом ехать на брак, церемонию и гулять до утра… Теперь поняла. Это все на адреналине. Меня до сих пор держит. У нас было проще. Мы классно выспались, фото и видеографов просила не делать много контента, потому что мне хватит нескольких кадров".

Саша Бо также рассказала о курьезе, случившемся из-за ее брендовых туфель. Они разочаровали звезду.

Кроме погоды было еще несколько не идеально – это мои туфли Jimmy Choo, которым я так радовалась, пока не вышла из дома. Туфли полностью покрыты блестками, и в тандеме с подкладкой платья они работали как наждачка. Платье просто прилипало к ним и невозможно было сделать и нескольких шагов,

– призналась блоггерша.

"Поэтому я довольно быстро сменила туфли на босоножки. До платья вопросов не было никаких, только комплименты. Я выбрала ее с первого раза, но сбросила несколько разных вариантов Платону, чтобы услышать его мнение. Твердо выбрал только это и сказал, что ни одно другое платье не сможет передать меня так, как эта".

Свадьбу пришли дети от первого брака Саши Бо. Женихи исполнили первый танец под пение украинского артиста LAUD.

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Фото и видео со свадьбы Саши Бо