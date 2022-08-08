Санту Дімопулос розкритикували за відпочинок в Танзанії: як співачка відповіла хейтерам
Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос перебуває в Танзанії. Шанувальники вирішили, що зірка відпочиває, тож накинулися на неї зі звинуваченнями.
Колишня солістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос поїхала до Африки з чоловіком і дітьми. Іноді вона публікує звідти фото та відео, що не сподобалося її підписникам.
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Санта Дімопулос відповіла на критику
Шанувальники припустили, що зірка перебуває на відпочинку, й почали їй дорікати. Та артистка поспішила відповісти.
Ми не відпочиваємо, як декому здалося (і декого так непокоїть). У мого чоловіка тут бізнес і більшість часу він має проводити саме тут. Отже, сім'я теж буде проводити тут багато часу. Та щоб дітям не було зовсім нудно, на вихідних ми намагаємося щось придумати для них,
– поділилась Санта Дімопулос.
Санта Дімопулос в Танзанії / Фото з інстаграм-сторіз
Виконавиця додала, що ми не маємо права ставити на паузу життя. Тим, кому не подобаються її фото з Африки, зірка запропонувала відписатися.
"Я знаю себе, знаю, що все роблю правильно. Я себе поважаю і дуже люблю. У блок кидаю одразу, тому що ціную добру енергетику, культуру та атмосферу на своїй сторінці", – зауважила Дімопулос.
Донька Дімопулос в Танзанії / Фото з інстаграм-сторіз
Так в мережі критикували Денисенко
- Раніше через відпочинок так розкритикували акторку Наталку Денисенко, яка поїхала з сином до Туреччини. Вона зізналась, що там в неї зникла тривожність.
- Зірку захейтили й за кошти, які вона витрачає на готель – приблизно 7 тисяч гривень на добу. Але це начебто дешевший варіант з тих, що були. "Бо до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Бо мій чоловік у ЗСУ. Бо я весь час війни займалася волонтерством. Бо я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили й були здорові, щасливі", – пояснювала акторка.
- У скандал втрутилася Оля Цибульська – вона заступилася за зірку й нагадала, що поки одні пишуть гнівні коментарі, її чоловік захищає країну в лавах ЗСУ.