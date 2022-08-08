Бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос уехала в Африку с мужем и детьми. Иногда она публикует оттуда фото и видео, что не понравилось подписчикам.

К слову Монатик объяснил, почему ездил с концертами в Россию после 2014 года.

Санта Димопулос ответила на критику

Поклонники предположили, что звезда находится на отдыхе, и начали ее упрекать. Но артистка поспешила ответить.

Мы не отдыхаем, как некоторым показалось (и некоторых так беспокоит). У моего мужа здесь бизнес и большую часть времени он должен проводить именно здесь. Следовательно, семья тоже будет проводить здесь много времени. Но чтобы детям не было совсем скучно, на выходных мы стараемся что-нибудь придумать для них,

– поделилась Санта Димопулос.



Санта Димопулос в Танзании / Фото с инстаграм-сториз

Исполнительница добавила, что мы не имеем права ставить жизнь на паузу. Тем, кому не нравятся ее фотографии из Африки, звезда предложила отписаться.

"Я знаю себя, знаю, что все делаю правильно. Я себя уважаю и очень люблю. В блок бросаю сразу, потому что ценю хорошую энергетику, культуру и атмосферу на своей странице", – отметила Димопулос.



Дочь Димопулос в Танзании / Фото с инстаграм-сториз

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