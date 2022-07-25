Днями Наталка Денисенко вперше за півтора місяця зустрілася з чоловіком Андрієм Федінчиком і без докорів сумління гайнула на море. Однак підписники змусили її виправдовуватися.

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Наталці Денисенко "прилетіло" за відпочинок під час війни

У Денисенко запитали: "Вам не соромно бути на морі, коли в країні йде війна?" Вона не змовчала й різко відповіла.

Ні, бо до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Бо мій чоловік у ЗСУ. Бо я весь час війни займалася волонтерством. Бо я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили й були здорові, щасливі,

– роз'яснила Наталка Денисенко.

Як Денисенко відпочивається в Туреччині

Акторка зізналася, що летіти відпочивати цього року не хотіла, бо "ціни космос", але її випхав чоловік Андрій Федінчик. До того ж син уже кілька місяців просився на море. Тож вони обрали Анталію – 5-зірковий готель за 7 тисяч гривень на добу.

Для мене зараз вийшло дорого, і з цієї причини їхати я не хотіла, бо роботи в мене немає. Наш готель п'ять зірок коштує 7 тисяч гривень ніч, все включено. Переліт з Варшави в Анталію – 10-16 тисяч гривень за людину в один бік, але знаю, що різні авіалінії – різці ціни. І з різних міст теж різна ціна. Висновок один – ціни у нас в Україні і наші перельоти були найвигідніші,

– поділилася Наталка Денисенко.

Вона розповіла, що в Туреччині в неї зникла тривожність, від якої 5 місяців не могла позбутися в Україні. Однак розслабитися зірка не може, адже забути про війну – нереально.

"Тут дуже спокійно і тихо. Усі навколо знають про ситуацію в нашій країні й підтримують, кажуть: "Ви в безпеці, відпочивайте". Але забути те, що відбувається, – неможливо. Мій чоловік на час воєнного стану в ЗСУ, мої близькі в Україні, і я скоро туди повернуся. Весь час приходять новини в телеграм-канали. Це все неможливо забути", – пояснила акторка.

Наталка Денисенко про відпочинок у Туреччині / Фото з інстаграм-сторіс акторки