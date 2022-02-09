Бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос часто участвует в модных съемках и демонстрирует стройную фигуру. Она призналась, как смогла вернуться в форму после двух родов.

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Как Санта Димопулос вернулась в форму после родов

Певица рассекретила, что обращалась к традиционным методам сброса лишних килограммов:

правильное питание,

тренировки,

массажи,

дыхательные практики.

В то же время, знаменитость призналась, что так и не смогла вернуть свою форму после того, как стала мамой в 31 год.

Но после второй беременности тело до конца не вернулось в ту форму, которая была до. Поэтому не нужно слишком расслабляться во время беременности, особенно после 30,

– поделилась артистка.

Как Санта Димопулос вернулась в форму / Фото из инстаграм-сторис

Как звезды приходят в форму после родов