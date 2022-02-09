Бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос часто участвует в модных съемках и демонстрирует стройную фигуру. Она призналась, как смогла вернуться в форму после двух родов.
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Как Санта Димопулос вернулась в форму после родов
Певица рассекретила, что обращалась к традиционным методам сброса лишних килограммов:
- правильное питание,
- тренировки,
- массажи,
- дыхательные практики.
В то же время, знаменитость призналась, что так и не смогла вернуть свою форму после того, как стала мамой в 31 год.
Но после второй беременности тело до конца не вернулось в ту форму, которая была до. Поэтому не нужно слишком расслабляться во время беременности, особенно после 30,
– поделилась артистка.
Как Санта Димопулос вернулась в форму / Фото из инстаграм-сторис
Как звезды приходят в форму после родов
- Жена Максима Михайлюка вернула "модельную форму" благодаря спорту, массажам и правильному питанию. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное.
- Даша Квиткова так же убрала из рациона мучное, жареное и сладкое, а также носила бандаж в первые недели после родов.
- MamaRika вернулась в форму благодаря тому, что пила много воды, правильно питалась, а также делала утренний ритуал: сухой массаж щеткой, крем от растяжек и бандаж.