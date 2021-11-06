Дружина бізнесмена Санта Дімопулос полюбляє влаштовувати відпустки на найдорожчих курортах світу. Після вікенду у Франції пара полетіла до Нью-Йорка. Їхня подорож приурочена до ювілейного марафону на 42 кілометри, до якого готується Ігор Кучеренко. Однак закохані не втратили нагоду прогулятися біля Центрального парку.

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Санта Дімопулос гуляє Нью-Йорком з чоловіком

Для виходу у США подружжя обрало стильні повсякденні look. На Санті Дімопулос трендові штани джогери ніжно-рожевого кольору, світле худі, молочний пуховик і яскрава шапка. Свій образ вона доповнила пухнастою сумкою і сонцезахисними окулярами з червоними скельцями.

У той час співзасновник мережі фітнес-клубів Sport Life був одягнений у темні джинси, довгу куртку кольору хакі та сіру шапку. У таких аутфітах пара гуляла не лише вулицями Нью-Йорка, а й зазирнула до іменитих музеїв.

Санта Дімопулос з чоловіком у Нью-Йорку / Фото з інстаграму ексспівачки

Санта Дімопулос з чоловіком у Нью-Йорку / Фото з інстаграму ексспівачки