Ексучасниця "ВІАГри" Санта Дімопулос стала частиною історії французького бренду Dior. На закритій вечірці вона з ніг до голови була одягнена у вбрання від цього ж будинку мод. Як виглядала зірка, дивіться нижче.

Цікаво "Красива й жіночна": у мережі реагують на фото Юлії Саніної без макіяжу

Образ Санти Дімопулос

На переможниці "Танців з зірками" ефектна сукня зі стриманим леопардовим принтом. Це пишне вбрання довжини міді з глибоким декольте. Воно вдало підкреслило тендітну талію Санти Дімопулос.

Її образ принцеси довершили чорні туфлі-човники на високих підборах. Крім того, вона підібрала невеличку сумочку, котра вдало довершила аутфіт. Довге волосся зірка вклала у голлівудські локони, а макіяж зробила з акцентом на очі.

Санта Дімопулос у сукні від Dior / Фото з інстаграму зірки

На ній були коштовні аксесуари – сережки й перстень з чималим діамантом. Санта Дімопулос не розсекретила, від якого бренду ці прикраси, однак, судячи з решти її гардеробу, вони коштують шалених грошей.

Санта Дімопулос у сукні від Dior / Фото з інстаграму зірки