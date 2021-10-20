Санта Дімопулос обожнює подорожі. Атмосферними знімками вона ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. На них вона показує красиві краєвиди та свої вбрання.

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Осінній look Санти Дімопулос

Знаменитість сфотографувалася в Парижі на тлі красивої локації. Вона постала перед камерою у чорних шкіряних лосинах, білій в'язаній кофті та косусі. Поєднала зухвалий look з чорним масивним взуттям. Волосся Санта зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила образ сонцезахисними окулярами та білою сумочкою зі штучною шерстю.



Осінній образ Санти Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

У дописі зірка розповіла, що прилетіла в Париж на 3 дні й намагалася встигнути все, але безрезультатно. Це місто не любить поспішати, тому для того, щоб побачити якомога більше, треба виділити більше часу. Однак Санта таки зробила для шанувальників атмосферні кадри цього фантастичного французького міста й оприлюднила їх в мережі.

Париж очима Санти Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Текст публікації Санти Дімопулос:

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