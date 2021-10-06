Зіркове подружжя Андрія Федінчика і Наталки Денисенко вважається одним з найкрасивіших в українському кіно. Вони виховують сина Андрія, якому тиждень тому виповнилося чотири роки. За лаштунками "Хто зверху?" пара розповіла, чи планує поповнення в родині.
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Андрій Федінчик розповів про можливе поповнення
Актор зізнався, що подружжя й справді мріє про ще одну дитину, але не більше. Адже він з дружиною має щільний робочий графік.
"Ми хочемо двох дітей. А ось більше поки не плануємо, тому що у нас щільний графік. Великій родині потрібно приділяти багато часу. Ми іноді самі розуміємо, що синові даємо недостатньо уваги, але вже як є. Дитину допомагає виховувати Наталчина мама. Вона з ним з дитинства, і він з нею спокійно залишається", – поділився Федінчик.
4-річний син подружжя не засмучується тим, що він єдина дитина в сім'ї.
Взагалі не говорить про братика або сестричку. Ми пару раз його запитали, чи хотів би когось, він сказав "так" і залишив цю тему. Насправді син відчужено поводиться з дітьми, не можу сказати, що без компанії не може. Він самодостатній хлопчик, сам грає, сам щось вигадує,
– розповів Андрій Федінчик.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграму Андрія Федінчика
Історія кохання Андрія Федінчика та Наталки Денисенко
- Вперше актори зустрілися у студії "Так Треба Продакшн", де озвучували фільм. Вже повноцінно їхнє спілкування почалось на зйомках серіалу "Клан ювелірів". Там вони грали закохану пару.
- Їхні почуття на екрані переросли в реальні. На той час Андрій Федінчик був у шлюбі, але зізнався дружині, що закоханий та розлучився.
- Таємна церемонія весілля пари пройшла на Мальдівах 2017 року. Того самого року Наталка Денисенко оголосила про вагітність.