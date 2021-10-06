Еще 14 сентября дочери победительницы "Танцев со звездами" Санты Димопулос исполнилось 2 года. Звездная мама и отец Игорь Кучеренко устроили для дочери Софии невероятный день рождения.
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День рождения дочери Санты Димопулос
Знаменитость показала двухминутное видео, где собрала самые яркие моменты из сказочной вечеринки. Ее организовали на огромной территории под открытым небом. С именинницей можно было сфотографироваться на фоне нескольких фотозон, и больше всего поражала золотистая фотозона с шариками.
Поздравить дочь Санты Димопулос пришел ее старший брат от брака с Джеджулой, друзья звезды, а также звездные коллеги, например, Екатерина Кухар с детьми.
Дети имели возможность принять участие в невероятном количестве развлечений – рисовать граффити, наблюдать за мастер-классами, проводить эксперименты, играть с аниматорами в костюмах героев мультфильмов.
Праздник завершился дегустированием двухъярусного торта, украшенным минифигурками в виде именинницы Софии, а также шоу мыльных пузырей, за которым наблюдали все гости.
День рождения Софии. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем празднике,
– подписала ролик певица.
Сказочное видео со дня рождения 2-летней Софии собрало более 14 тысяч просмотров. В комментариях поклонники делились впечатлениями от ролика:
- "Куколка";
- "Это волшебно! Очень классно дарить детям такие крутые праздники";
- "Наилучшие пожелания Софийке";
- "Отлично! Как же весело";
- "Счастье малышей";
- "Сладкая девочка, прямо чудо";
- "Какой красивый праздник";
- "Какая милость! Счастье Софии".
Отметим, недавно вечеринку ко дню рождения дочери устроила модель Джиджи Хадид и ее любимый Зейн Малик. Они украшали дом и двор большими шариками и подготовили многоярусный оригинальный торт.