З початком війни родина Дімопулос перебралася до Франції. Проте зараз знаменитість з сім’єю вирішила змінити місце життя.
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Чому переїжджає Дімопулос
Санта зізналася, що вони з чоловіком і дітьми обрали житло в Дубаї (ОАЕ). Артистка розповіла про причини такого рішення. Виявилося, що все через роботу її чоловіка та навчання дітей.
Ми переїжджаємо до Дубаю. Причин багато. Перша і головна – робота чоловіка. Абсолютна безпека. Моя робота та розвиток. Навчання дітей і можливості їх розвитку. Побутовий комфорт. Багато цікавого щодо дозвілля дітей,
– поділилася Дімопулос.
Співачка вже обрала житло та навчальні заклади для дітей у цьомі місті.
"Я одразу знайшла супер житло для родини. Школи (куди вже влаштувала дітей) знаходяться поруч з житлом. Там є все, що нам потрібно, та ще й моя подруга живе в цьому районі", – розповіла Санта.
Санта Дімопулос переїжджає в Дубаї / Скриншот
Додамо, що співачка зараз тимчасово з сином та донькою перебуває в Іспанії, але схоже, що днями вони поїдуть до Дубаю.
Реакція мережі
Шанувальники запитали у зірки, чи не бентежить її те, що там багато росіян і влада підтримує їх. На це Дімопулос відповіла, що фокус уваги українців не на тому.
Мене бентежить, що нашим хлопцям не вистачає машин, тепловізорів і бронежилетів... Те, що в нашій країні квітне корупція… Те, що українці починають зжирати один одного замість того, щоб триматися разом,
– написала співачка.
Відповідь Санти Дімопулос на питання про росіян у Дубаї / Скриншот
Раніше Санта Дімопулос відповідала, як ставиться до росіян за кордоном. Зірка казала, що просто так росіяни її не дратують, але одного разу вона вступила в перепалку з чоловіком. "Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні", – запевняла співачка.