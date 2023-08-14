С началом войны семья Димопулос перебралась во Францию. Однако сейчас знаменитость с семьей решила сменить место жизни.

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Почему переезжает Димопулос

Санта призналась, что они с мужем и детьми выбрали жилье в Дубае (ОАЭ). Артистка рассказала о причинах такого решения. Оказалось, что все из-за работы ее мужа и обучения детей.

Мы переезжаем в Дубай. Причин много. Первая и главная – работа мужчины. Абсолютная сохранность. Моя работа и развитие. Учеба детей и возможности их развития. Бытовой комфорт. Много интересного по досугу детей,

– поделилась Димопулос.

Певица уже выбрала жилье и учебные заведения для детей в этом городе.

"Я сразу нашла супер жилье для семьи. Школы (куда уже устроила детей) находятся рядом с жильем. Там есть все, что нам нужно, да еще моя подруга живет в этом районе", – рассказала Санта.



Санта Димопулос переезжает в Дубай / Скриншот

Добавим, что певица сейчас временно с сыном и дочерью находится в Испании, но, похоже, на днях они поедут в Дубай.

Реакция сети

Поклонники спросили у звезды, не смущает ли ее то, что там много россиян и власть поддерживает их. На это Димопулос ответила, что внимание украинцев не на том.

Меня смущает, что нашим ребятам не хватает машин, тепловизоров и бронежилетов... То, что в нашей стране процветает коррупция… То, что украинцы начинают сжирать друг друга вместо того, чтобы держаться вместе,

– написала певица.



Ответ Санты Димопулос на вопрос о россиянах в Дубае / Скриншот

Ранее Санта Димопулос отвечала, как относится к россиянам за границей. Звезда говорила, что просто так россияне ее не раздражают, но однажды она вступила в перепалку с мужем. "Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", – уверяла певица.