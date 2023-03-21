Було достатньо стресу, – Санта Дімопулос пояснила, чому не хоче спілкуватися українською

Ексучасниця "ВІА Гри" та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос живе з сім'єю в Монако. В Європу вона виїхала в лютому 2022 року, в перші дні війни. Однак поскаржилася на стрес, через який не може перейти на українську.

У Санти Дімопулос 700-тисячна аудиторія в інстаграмі. Вона називає себе інфлюенсеркою та часто відповідає на запитання підписників у сторіс. Хтось з юзерів запитав: "Чи є бажання почати вести блог і спілкування українською мовою?"

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Чому Санта Дімопулос не хоче переходити на українську мову

Блогерка заявила, що за останній рік пережила достатньо стресу, від якого нібито досі не оговталася, тож не хоче заганяти себе в рамки в мовному питанні.

Я відповідаю мовою, якою ви до мене звертаєтеся. Веду блог інтуїтивно – то українською, то російською, мені так комфортно. На даному етапі я не буду себе переламувати, щось забороняти і ставити якісь рамки. За рік у всіх нас було достатньо стресу, що досі не оговталися,

– написала Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос про українську мову / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, зараз Санта Дімопулос "стресує" в Монако. Вона там через безпеку, море, хороші продукти, високий рівень життя, гірськолижні курорти поряд і відсутність податку на доходи. Натомість мінусів інфлюенсерка назвала куди більше – від цін і площі князівства у 2 квадратних кілометри до непривітних французів.

"Нудно й одноманітно. Важко відкрити свою справу. Мало компетентних викладачів і тренерів. Аеропорт у Ніцці, 40 хвилин. Відсутність якісної освіти для дітей. Бюрократія. Французи – часто працівники у сфері обслуговування непривітні, некомпетентні, повільні. Відсутність реально хороших тренажерних залів, танцювальних залів, healthy кафе". У Монако класно, коли тобі за 70 років і за один мільярд "вага", – перерахувала Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос про життя в Монако / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Санта Дімопулос уже пояснювала, чому не перейшла на українську. Тоді її аргумент звучав так: "Я розмовляю і пишу трьома мовами. Російською швидше, та також у мене багато підписників з різних країн, які знають російську. Будь ласка, не треба лізти до мене чи до когось іншого з мовним питанням".

До речі, за останній рік блогерка кілька разів приїжджала в Україну. Вперше – у червні. Тоді ж вона відвідала Бородянку та емоційно звернулася до фоловерів з Росії, які вважають, що "все не так однозначно". Санта порадила їм відписатися, бо "у війні все однозначно", а вона "свій вибір зробила давно".