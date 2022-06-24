Колишня солістка "ВІА Гри" й співачка Санта Дімопулос пересиджувала війну в Італії, але нещодавно прийняла рішення приїхати в Україну. Днями вона побувала у Бородянці, яку зруйнували російські військові.

Читайте також Леся Нікітюк розповіла про хлопця-моряка з "Ле Маршрутки", який загинув у Маріуполі

Санта Дімопулос відвідала Бородянку

Бородянка стала символом української боротьби з російським загарбником. Хоч головна вулиця селища майже повністю зруйнована, туди часто приїжджають дипломати та лідери європейських країн. Тому туди завітала й Санта Дімопулос. Вона проїхала вулицями міста та показала руйнування одного з будинків, де досі живуть люди, яким більше нема куди йти.

Не передати словами цей жах від того, що скоїв російський світ. У цьому будинку живуть люди, бо їм нікуди йти,

– поділилась артистка.

Також Санта Дімопулос показала бабусю, яка не їхала з міста, бо не хотіла залишати своїх собак. Вже повертаючись до Києва зірка звернулась до тої російської аудиторії, яка досі на неї підписана й вважає, що у війні "не все так однозначно".

"Відпишіться від мене зараз. Тому, що у війні все однозначно. Тому, що тут є добро та зло. Майбутнє та минуле. За ті гроші, що Росія витратила на винищення нашого народу та землі, вона могла б вкласти у свої глибинки та стати найбільшою в історії державою. Але хтось створений, щоб творити, а інші – щоб знищувати, спопеляти. Одні обирають нести любов, інші страх, руйнування та насильство. І всі в цьому житті завжди мають вибір. Я свій зробила давно", – написала виконавиця.

Додамо, у Бородянському районі побувала й співачка Злата Огнєвіч з волонтерами. Вона показала кадри руйнувань, поспілкувалась з мешканцями та передала їм гуманітарну допомогу.

Санта Дімопулос у Бородянці / Фото з інстаграм-сторіз Санти Дімопулос