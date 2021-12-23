Сам себе не впізнаю, – Віталій Козловський здивував кардинальною зміною іміджу

Відомий український співак Віталій Козловський здивував фанатів новим образом. Він поголив вуса та бороду, через що став невпізнаваним.

Відомий український співак Віталій Козловський не так часто експериментує з іміджем. Та днями знаменитість змінився до невпізнаваності.

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Віталій Козловський змінив образ

Артист наважився поголити вуса та бороду, через що став виглядати набагато молодше. "Сьогодні я неочікувано повернувся у свої 16", – поділився співак.



Козловський змінив образ / Фото з інстаграм-сторіз.

Віталій Козловський додав, що тепер його важко впізнати. Він розповів, як сьогодні прийшов на радіо, де всі його знають. Охоронці були спантеличені й не пропускали його, бо не впізнали, що перед ними – виконавець.

Я розумію, що в людей шок, я сам себе не впізнаю,

– додав Козловський.



Козловський змінив образ / Фото з інстаграм-сторіз.

Зміна образу Віталія Козловського може бути пов'язана з його кліпом. Зірка зізнався, що напередодні всю ніч був на зйомках нового матеріалу.

Хто з зірок-чоловіків наважувався на зміну іміджу