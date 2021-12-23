Відомий український співак Віталій Козловський не так часто експериментує з іміджем. Та днями знаменитість змінився до невпізнаваності.
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Віталій Козловський змінив образ
Артист наважився поголити вуса та бороду, через що став виглядати набагато молодше. "Сьогодні я неочікувано повернувся у свої 16", – поділився співак.
Козловський змінив образ / Фото з інстаграм-сторіз.
Віталій Козловський додав, що тепер його важко впізнати. Він розповів, як сьогодні прийшов на радіо, де всі його знають. Охоронці були спантеличені й не пропускали його, бо не впізнали, що перед ними – виконавець.
Я розумію, що в людей шок, я сам себе не впізнаю,
– додав Козловський.
Козловський змінив образ / Фото з інстаграм-сторіз.
Зміна образу Віталія Козловського може бути пов'язана з його кліпом. Зірка зізнався, що напередодні всю ніч був на зйомках нового матеріалу.
Хто з зірок-чоловіків наважувався на зміну іміджу
- Сергій Бабкін ще влітку здивував фанів новою зачіскою. Він зістриг довге кучеряве волосся.
- Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид також експериментував з зачіскою.
- Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не зголив вуса, як Козловський, а навпаки – відростив, чим потішив фанів. Щоправда, з ними він проходив недовго.