На кардинальні зміни іміджу Сергій Бабкін наважився під час сімейної відпустки в Туреччині, де провів понад тиждень. Невідомо, хто чи що надихнуло співака на новий образ, однак йому дуже пасує.

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Без довгого кучерявого волосся він позував у розстебнутій чорній сорочці, широких різнобарвних штанах з принтом, сандалях і дзеркальних окулярах. Випереджаючи запитання шанувальників, музикант пояснив, що зміна зачіски аж ніяк не пов'язана зі змінами в особистому житті.

Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки,

– написав Сергій Бабкін.

Реакція фанів на новий імідж Сергія Бабкіна

Прихильники творчості Сергія Бабкіна засипали його коментарями. Одні стверджують, що ледь впізнали його без довгого волосся, інші наголошують, що він став брутальнішим. Однак ніхто не заперечує, що нова зачіска пасує музиканту: