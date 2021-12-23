Известный украинский певец Виталий Козловский не так часто экспериментирует с имиджем. Но на днях знаменитость изменился до неузнаваемости.

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Виталий Козловский сменил образ

Артист решился побрить усы и бороду, из-за чего стал выглядеть гораздо моложе. "Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", – поделился певец.

Козловский сменил образ / Фото из инстаграм-сторис

Виталий Козловский добавил, что теперь его сложно узнать. Он рассказал, как сегодня пришел на радио, где все его знают. Охранники были озадачены и не пропускали его, потому что не узнали, что перед ними – исполнитель.

Я понимаю, что у людей шок, я сам себя не узнаю,

– добавил Козловский.

Козловский сменил образ / Фото из инстаграм-сторис

Смена образа Виталия Козловского может быть связана с его клипом. Звезда признался, что перед этим всю ночь был на съемках нового материала.

Кто из звезд-мужчин решался на смену имиджа