Известный украинский певец Виталий Козловский не так часто экспериментирует с имиджем. Но на днях знаменитость изменился до неузнаваемости.
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Виталий Козловский сменил образ
Артист решился побрить усы и бороду, из-за чего стал выглядеть гораздо моложе. "Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", – поделился певец.
Козловский сменил образ / Фото из инстаграм-сторис
Виталий Козловский добавил, что теперь его сложно узнать. Он рассказал, как сегодня пришел на радио, где все его знают. Охранники были озадачены и не пропускали его, потому что не узнали, что перед ними – исполнитель.
Я понимаю, что у людей шок, я сам себя не узнаю,
– добавил Козловский.
Козловский сменил образ / Фото из инстаграм-сторис
Смена образа Виталия Козловского может быть связана с его клипом. Звезда признался, что перед этим всю ночь был на съемках нового материала.
Кто из звезд-мужчин решался на смену имиджа
- Сергей Бабкин еще летом удивил фанатов новой прической. Он состриг длинные вьющиеся волосы.
- Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид также экспериментировал с прической.
- Победитель "Холостячки" Александр Эллерт не сбрил усы, как Козловский, а наоборот – отрастил, чем порадовал фанов. Правда, с ними он проходил недолго.