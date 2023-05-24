Победительница Евровидения-2004 и украинская певица Руслана Лыжичко 24 мая отмечает день рождения. Сегодня ей исполнилось 50 лет.

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Руслане сегодня 50

Певица поделилась видео, в котором обратилась к поклонникам. Она призналась, что чувствует силу, вдохновение и драйв. Руслана не чувствует себя на свой век и полна энергии.

Сегодня – 24 мая 2023 года. И сегодня мой День Рождения… Мне 50! Но… я чувствую, что я еще не расправила плечи. Еще ничего не начиналось. Все впереди! Спасибо всем вам! Вы даете мне силы извлекать драйв истинной украинской музыки! Вы – мое вдохновение! И все, что я делаю – это для вас!

– поделилась артистка.

В день рождения звезда анонсировала новую песню "Лірниця". Она опубликовала краткий отрывок.

Также Руслана предложила поздравить ее с днем рождения донатом. Она планирует закупку 50 дронов с фондом Dignitas Fund. Если хотите присоединиться – номер карты: 5375 4112 0603 8973, а также переходите по ссылке.