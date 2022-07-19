"Танці з зірками", "Зважені та щасливі": телешоу, в яких Руслана Писанка брала участь
Легендарна українська акторка та телеведуча Руслана Писанка померла 19 липня. Вона запам'яталася глядачам не лише талантом, а й участю в різноманітних телевізійних проєктах.
Улюблениця телеглядачів завжди була сміливою, не боялася викликів та експериментів. На телеекранах її можна було побачити в танцях, фізичних змаганнях, співах. Та ще багато вона не встигла реалізувати. Нещадна хвороба забрала Руслану Писанку.
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В яких популярних шоу знаменитість встигла взяти участь та продемонструвала свої таланти – дізнавайтеся далі.
"Танці з зірками"
У 2006 році на українському телебаченні розпочалася епоха розважальних шоу. Одним з найпопулярніших став проєкт "Танці з зірками". Акторка танцювала в парі з Миколою Коваленком. Ця пара зуміла завоювати серця телеглядачів, посіла третє місце.
Учасники 1 сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Влада Ями
Руслана Писанка на "Танцях з зірками" / Скриншот з відео
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"Зірка+Зірка"
У 2010 році акторка стала учасницею телевізійного проєкту "Зірка+Зірка", в якому 14 знаменитостей виступали у парах з відомими співаками. Відомі пари боролися за звання найспівочіших. Писанка співала в дуеті з українським оперним співаком Володимиром Гришком, однак не перемогла.
Руслана Писанка у проєкті "Зірка+Зірка": дивіться відео онлайн
"Вишка"
У 2013 році Писанка взяла участь в реаліті-шоу "Вишка". Мета цього проєкту – перевірити зірок на сміливість. Адаптації програми вийшли в багатьох країнах світу, показали приголомшливі рейтинги.
Тренером учасників в Україні був Ілля Кваша – професіонал зі стрибків у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні, семиразовий чемпіон Європи, бронзовий призер Кубка світу, переможець етапів Світової серії. Виступи знаменитостей оцінювали Володимир Зеленський, Тамара Токмачова, Дмитро Саутін.
Руслана Писанка в цьому реаліті-шоу посіла 5 місце.
Руслана Писанка в реаліті-шоу "Вишка": дивіться відео онлайн
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"Зважені та щасливі"
У 2017 році Руслана разом з чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею реаліті-шоу "Зважені та щасливі". У шоу беруть участь люди з ожирінням або надмірною вагою, які змагаються за грошовий приз, втративши найбільший відсоток ваги щодо своєї початкової ваги.
Ігор та Руслана змагалися за перемогу у сімейному сезоні. Вони дійшли до фіналу, але вибули там за глядацьким рішенням.
Руслана Писанка з чоловіком у шоу "Зважені та щасливі"