Руслан Ханумак різко розкритикував Славу Дьоміна: що йому відповів ведучий
Джерело:Руслан Ханумак
Між гумористом Русланом Ханумаком і ведучим Славою Дьоміним виникло непорозуміння. Чому Ханумак назвав Дьоміна "дном" і що останній йому відповів – дізнавайтесь нижче.
Слава Дьомін в одному з останніх випусків з тарологинею Людмилою Хомутовською попросив гостю "визначити" на картах, чи зраджував Руслан Ханумак колишню дружину Аліну Шаманську. Тарологиня назвала це правдою, що викликало бурхливу реакцію в гумориста.
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Руслан Ханумак висловився про Славу Дьоміна
Гуморист та актор, який більше не хоче коментувати тему свого розлучення, назвав Дьоміна та його програму "дном". Він не зрозумів вчинку ведучого.
Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Є в мене лише два слова – це Слава Дьомін і картярка. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проєкт і всі твої гості, які будуть погоджуватися після цього до тебе приходити, – повне дно. Чуваче, ти ж теж лисий і теж з бородою, ми ж так не робимо,
– сказав Ханумак.
Ханумак звернувся до Дьоміна: відео
Що відповів Слава
Ведучий вирішив відповісти гумористові у коментарях до відео. Він поділився, що не знайомий з Русланом особисто, бо тоді б обговорив це з ним. Дьомін додав, що не несе відповідальності за це відео, а люди самі вирішують, чому вірити.
Є люди, які вірять тарологам. І їх багато. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань, які стосуються ситуації в країні, а не тільки особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми і робимо такі інтерв'ю і це справа кожного глядача – вірити чи ні.
"Я не несу відповідальність за сказане гостем. І не висловлюю свою думку з цього приводу. Якщо тобі справді є що сказати глядачам і підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитись на всі 100%".
Розлучення Ханумака і Шаманської
- Днями блогерка Аліна Шаманська оголосила про розлучення. Вона розповіла, що останньою краплею для неї стало фото, на якому гуморист "треться геніталіями" з іншою блогеркою Анною Алхім на Різдво. Аліна додала, що подробиць від неї чекати не варто.
- Руслан Ханумак відповів колишній дружині та прокоментував її заяви. Він поділився, що нікому не зраджував, а фото з Алхім пояснив як поїздку до друзів. Актор подякував екскоханій за роки спільного життя та побажав їй "людину, яка не буде собі дозволяти перебувати просто в компанії з іншими дівчатами".
- У відео гуморист також зазначив, що пара вже близько року не у стосунках та не живе разом. Однак ці слова Аліна Шаманська назвала брехнею, а також дорікнула Русланові за те, що він дозволяв литися критиці на неї та сина.