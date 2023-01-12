Слава Демин в одном из последних выпусков с тарологиней Людмилой Хомутовской попросил гостю "определить" на картах, изменял ли Руслан Ханумак бывшей жене Алине Шаманской. Тарологиня назвала это правдой, что вызвало бурную реакцию у юмориста.
Читайте также Возьмите себя в руки, – Леся Никитюк обратилась к мужчинам, заговорившим об отношениях с ней
Руслан Ханумак высказался о Славе Демине
Юморист и актер, больше не желающий комментировать тему своего развода, назвал Демина и его программу "дном". Он не понял поступка ведущего.
Я эту тему вообще пообещал себе больше не открывать, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Есть у меня только два слова – это Слава Демин и картошка. Ну, если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости, которые будут соглашаться после этого к тебе приходить, – полное дно. Чувство, ты ведь тоже лысый и тоже с бородой, мы же так не делаем,
– сказал Ханумак.
Ханумак обратился к Демину: видео
Что ответил Слава
Ведущий решил ответить юмористу в комментариях к видео. Он поделился, что не знаком с Русланом лично, потому что тогда обсудил бы это с ним. Демин добавил, что не несет ответственности за это видео, а люди сами решают, чему верить.
Есть люди, верящие тарологам. И их много. И в таких эфирах мы обсуждаем многие вопросы, касающиеся ситуации в стране, а не только личную жизнь блогеров или других известных людей. Для таких людей мы и делаем такие интервью, и это дело каждого зрителя – верить или нет.
"Я не несу ответственность за сказанное гостем. И не высказываю свое мнение по этому поводу. Если тебе действительно есть что сказать зрителям и подписчикам по этому поводу, то я приглашаю на интервью, где ты сможешь высказаться на все 100%".
Развод Ханумака и Шаманской
- На днях блоггер Алина Шаманская объявила о разводе. Она рассказала, что последней каплей для нее стало фото, на котором юморист "треется гениталиями" с другой блоггершей Анной Алхим на Рождество. Алина добавила, что подробностей от нее ждать не стоит.
- Руслан Ханумак ответил бывшей супруге и прокомментировал ее заявления. Он поделился, что никому не изменял, а фото с Алхим объяснил как поездку к друзьям. Актер поблагодарил экс-любимую за годы совместной жизни и пожелал ей "человека, который не будет себе позволять находиться прямо в компании с другими девушками".
- В видео юморист также отметил, что пара уже около года не в отношениях и не живет вместе. Однако эти слова Алина Шаманская назвала ложью, а также упрекнула Руслана за то, что он позволял литься критике на нее и сына.