Слава Демин в одном из последних выпусков с тарологиней Людмилой Хомутовской попросил гостю "определить" на картах, изменял ли Руслан Ханумак бывшей жене Алине Шаманской. Тарологиня назвала это правдой, что вызвало бурную реакцию у юмориста.

Читайте также Возьмите себя в руки, – Леся Никитюк обратилась к мужчинам, заговорившим об отношениях с ней

Руслан Ханумак высказался о Славе Демине

Юморист и актер, больше не желающий комментировать тему своего развода, назвал Демина и его программу "дном". Он не понял поступка ведущего.

Я эту тему вообще пообещал себе больше не открывать, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Есть у меня только два слова – это Слава Демин и картошка. Ну, если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости, которые будут соглашаться после этого к тебе приходить, – полное дно. Чувство, ты ведь тоже лысый и тоже с бородой, мы же так не делаем,

– сказал Ханумак.

Ханумак обратился к Демину: видео

Что ответил Слава

Ведущий решил ответить юмористу в комментариях к видео. Он поделился, что не знаком с Русланом лично, потому что тогда обсудил бы это с ним. Демин добавил, что не несет ответственности за это видео, а люди сами решают, чему верить.

Есть люди, верящие тарологам. И их много. И в таких эфирах мы обсуждаем многие вопросы, касающиеся ситуации в стране, а не только личную жизнь блогеров или других известных людей. Для таких людей мы и делаем такие интервью, и это дело каждого зрителя – верить или нет.

"Я не несу ответственность за сказанное гостем. И не высказываю свое мнение по этому поводу. Если тебе действительно есть что сказать зрителям и подписчикам по этому поводу, то я приглашаю на интервью, где ты сможешь высказаться на все 100%".

Развод Ханумака и Шаманской