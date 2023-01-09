Блогерка і модель Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт вкотре розійшлися. Про це повідомляють джерела, близькі до зіркової пари.

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розійшлися

Кайлі та Тревіс мали бути разом на зимові свята. Але натомість Дженнер поїхала разом з родиною та друзями на відпочинок в Аспен, на гірськолижний курорт.

Таке траплялося вже багато разів, вони відомі тим, що знову і знову розходяться, але завжди залишаються друзями і чудовими батьками,

– кажуть інсайдери.

Знаменитості не дають коментарів з цього приводу, як і зазвичай. Однак у Кайлі значно поменшало світлин із репером, що може свідчити про їхній розрив.



Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото з інстаграму зірки

Стосунки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта