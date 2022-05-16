У Румунії поскаржились на помилки з оцінками: журі не віддавало Україні 12 балів

Виявилось, що не тільки Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами. У Румунії заявили, що не ставили Україні оцінку 12.

Євробачення-2022 запам'яталось глядачам гучною перемогою України, але й скандалами, що супроводжують конкурс мало не щороку. У кількох країнах відбулась плутанина з балами від національного журі.

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Румунія заявила про плутанину з балами

У прямому ефірі Євробачення-2022 координатор конкурсу заявив, що у Румунії технічні проблеми, тож бал від журі цієї країни оголосив саме він. Та згодом представники румунського громадського телебачення відповіли, що озвучені бали були не тими, які виставили судді.

Ми були здивовані, побачивши, що результат голосування румунського журі не був врахований при підрахунку підсумкового рейтингу, організатори надали інший набір балів учасникам фіналу від імені журі нашої країни. Уточнюємо, що румунське журі вирішило поставити максимальні бали представникам Молдови,

– повідомив суспільний мовник Румунії.

У Румунії заявляють, що не ставили 12 балів Україні, натомість хотіли віддати їх Молдові. Представники журі надіслали завірені оцінки координатору, але їх з невідомих причин анулювали.

Що відповіли організатори Євробачення

, така сама "плутанина" відбулась з балами від національних журі Грузії та Азербайджану . Ці країни заявили, що віддали Україні 12 балів, а не 6, як вказав координатор. Азербайджанська телеведуча Нармін Салматова пояснювала, що жодних технічних помилок не було.

Європейська мовна спілка опублікувала уточнення щодо оцінювання. Вони вказали, що побачили "підозрілі схеми голосування" після другої генеральної репетиції другого півфіналу в результатах шести країн. Утім, у яких саме, не зазначили.

"Для виконання інструкцій з голосування в конкурсі, Європейська мовленнєва спілка спільно зі своїм партнером у голосуванні вирахували загальний результат для кожної країни для другого півфіналу й гранд-фіналу", – додали організатори.