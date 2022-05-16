Евровидение-2022 запомнилось зрителям громкой победой Украины, но и скандалами, сопровождающими конкурс чуть ли не каждый год. В нескольких странах произошла неразбериха с баллами от национального жюри.

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Румыния заявила о путанице с баллами

В прямом эфире Евровидения-2022 координатор конкурса заявил, что у Румынии технические проблемы, поэтому бал от жюри этой страны объявил именно он. Но впоследствии представители румынского общественного телевидения ответили, что озвученные баллы не были выставлены судьями.

Мы были удивлены, увидев, что результаты голосования румынского жюри не были учтены при подсчете итогового рейтинга, организаторы предоставили другой набор баллов участникам финала от имени жюри нашей страны. Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальные баллы представителям Молдовы,

– сообщил общественный вещатель Румынии.

В Румынии заявляют, что не ставили 12 баллов Украине, но хотели отдать их Молдове. Представители жюри направили заверенные оценки координатору, но их по неизвестным причинам аннулировали.

Заметим, такая же "путаница" произошла с баллами от национальных жюри Грузии и Азербайджана. Эти страны заявили, что отдали Украине 12 баллов, а не 6, как указал координатор. Азербайджанская телеведущая Нармин Салматова объясняла, что никаких технических ошибок не было.

Ответившие организаторы Евровидения

Европейский языковой союз опубликовал уточнение по оценке. Они указали, что увидели "подозрительные схемы голосования" после второй генеральной репетиции второго полуфинала в результатах шести стран. Впрочем, в каких именно не отметили.

"Для выполнения инструкций по голосованию в конкурсе Европейский речевой союз совместно со своим партнером в голосовании высчитали общий результат для каждой страны для второго полуфинала и гранд-финала", – добавили организаторы.

Добавим, что и в Украине зрители недовольны тем, как наше жюри оценило участников Евровидения-2022. В частности, в сети возмущаются, что польский исполнитель не получил ни одного балла, в то время как Украина Польша отдала 12 баллов.