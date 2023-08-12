В комментариях под публикацией подписчики выразили слова благодарности и поддержки военным. Они отметили, чтобы воины себя берегли и пожелали им успехов.

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Даниэль Салем показал видео с фронта

В коротком ролике видно, как украинские военные обстреливают врагов. Сам Даниэль Салем в это время тоже работал с пулеметом. Впрочем, в момент, когда тот перепрыгивал с оружием в руках, он упал. К счастью, собратья его сразу же прикрыли. Как отметил сам воин, это был его "легендарный прыжок с пулеметом".

Мелкие отрывки памяти. Пацаны прикрыли,

– написал под публикацией военный.

Реакция сети

Под публикацией поклонники выразили множество слов поддержки:

"Берегите друг друга. Вы нам нужны, вы стране нужны";

"Пусть Бог хранит всех вас и даст нам долгожданную победу";

"Молюсь за вас каждый день. Ты крут. Береги себя";

"Как же хочется, чтобы все вы вернулись домой целыми и невредимыми. Наши мужественные воины и защитники. Береги их, Боже, и пусть ангелы прикрывают вас своими крыльями";

"Сердце украинцев с вами, наши герои, ангела вам охранника. Береги, Боже, каждого защитника";

"Каждый день просматриваю это видео. Ребята, вы лучшие";

"Держитесь. Спасибо за защиту";

"Берегите себя".

Даниэль Салем в рядах ВСУ: что известно