Эпическим видео Юрий Горбунов поделился во время "апокалипсиса", который накрыл Львов и регионы поблизости.

Стоит увидеть! Апокалипсис за окном: во Львове бушует стихия – фото

Вот она, стихия !! И ничего не поделаешь! Львовское лето рулит! Самолетом реально качает! И все это началось через минуту после нашей посадки, которая была тоже непростой! Самолетом швыряло как бабочкой !! Пилоту – браво !!

– поделился бурными эмоциями Горбунов.

На видеоролике пара не теряет оптимизма и улыбается на камеру, следя за тем, что происходит за окнами самолета. А там – порывистый ветер, черное небо и волны дождя.

Можно увидеть, что на аэродроме никого нет, а все люди в самолете ожидают, пока непогода стихнет. Подобными фото поделилась беременна Екатерина Осадчая в своем инстаграме. Несмотря на особенное положение, женщина не разволновалась, а наоборот – выглядела оченьбодрой.

Непогода во Львове в аэропорту: скриншоты с инстаграм-сториз Горбунова и Осадчей

Стоит знать Грозовые дожди и жара до +34 градусов: прогноз погоды на Львовщине на 25 – 28 июня

Отметим, что днем ранее, 24 июня, во Львове установили температурный рекорд – впервые за 75 лет в городе зафиксировали в этот день температуру 32,4 градуса тепла.