Leopolis Jazz Fest 2021 стал первым масштабным событием в Украине с начала пандемии коронавируса, где присутствующие могут находиться без масок. Все благодаря тому, что каждый гость и весь персонал проходят тестирование на коронавирус и находиться в партере могут только при наличии отрицательного теста. Поэтому фестиваль еще приятнее, ведь напоминает докарантинные времена. Изрядно обрадовались такому празднику знаменитости. Немало известных людей приехали во Львов, чтобы встретиться с друзьями, коллегами, получить порцию удовольствия от джазовых импровизаций.

К теме Львов, лето, джаз: как прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021

Звезды на Leopolis Jazz Fest 2021

Татьяна Литвинова

Одной из звездных гостей первого дня фестиваля стала телеведущая и кулинар Татьяна Литвинова. Она наслаждалась концертами в легком летнем платье с цветочным принтом. Образ Татьяны был очень нежным и изысканным.

Первое событие без масок. Как хорошо, что можно дышать музыкой и наслаждаться довольными улыбками красивых людей,

– написала Татьяна в публикации.

Юлия Магдич

Дизайнер Юлия Магдич также побывала на открытии Leopolis Jazz Fest 2021. Она выбрала для жаркого летнего вечера безупречное длинное платье лилового цвета. Наряд сшит из легкой ткани, поэтому прекрасно подошел для солнечной погоды.



Юлия Магдич на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Юлии Магдич

Павел Табаков

Певец и композитор Павел Табаков слушал концерты, которые проходили на сцене имени Эдди Рознера, вместе с дочерью Анастасией. Он, как ценитель джаза, получил бешеный заряд положительных эмоций. В частности Павлу понравилось выступление пианиста из Гаваны Гарольда Лопеса-Нусси.



Павел Табаков с дочерью на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Павла Табакова



Павел Табаков с дочерью на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Павла Табакова

Ирина Горовая

Продюсер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая в сториз на личной странице в инстаграме распространяла самые яркие моменты из выступления музыкантов, которые выходили на сцену имени Эдди Рознера 24 июня.



Ирина Горовая на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Ирины Горовой

Валерия Гузема

Вместе с Ириной Горовой джаз слушала и ювелир Валерия Гузема. Продюсер обнародовала фото, на котором отметила подругу.



Валерия Гузема с подругами на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Ирины Горовой